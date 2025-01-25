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Украина. Первая лига
25 января 2025, 03:59 | Обновлено 25 января 2025, 05:03
22
0

ФСК Мариуполь покинул вингер, хотя было еще полгода контракта

Левый полузащитник Антон Байдал распрощался с клубом Первой лиги

25 января 2025, 03:59 | Обновлено 25 января 2025, 05:03
22
0
ФСК Мариуполь покинул вингер, хотя было еще полгода контракта
ФК Минай. Антон Байдал

ФСК Мариуполь покинул вингер Антон Байдал, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Контракт между сторонами был рассчитан до 30 июня 2025 года.

В осенней части Первой лиги Байдал совершил 2 ассиста в 8 матчах Первой лиги, также сыграл 1 поединок Кубка Украины.

Ранее левый полузащитник выступал за клубы Минай, ФК Мариуполь, Виктория Сумы.

Клуб ФСК Мариуполь будет сражаться в нижней группе Первой лиги за выживание.

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Антон Байдал ФСК Мариуполь расторжение контракта трансферы Первая лига Украины свободный агент Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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