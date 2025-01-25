ФСК Мариуполь покинул вингер, хотя было еще полгода контракта

ФСК Мариуполь покинул вингер Антон Байдал, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Контракт между сторонами был рассчитан до 30 июня 2025 года.

В осенней части Первой лиги Байдал совершил 2 ассиста в 8 матчах Первой лиги, также сыграл 1 поединок Кубка Украины.

Ранее левый полузащитник выступал за клубы Минай, ФК Мариуполь, Виктория Сумы.

Клуб ФСК Мариуполь будет сражаться в нижней группе Первой лиги за выживание.