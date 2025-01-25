Украина. Первая лига25 января 2025, 03:59 | Обновлено 25 января 2025, 05:03
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ФСК Мариуполь покинул вингер, хотя было еще полгода контракта
Левый полузащитник Антон Байдал распрощался с клубом Первой лиги
25 января 2025, 03:59 | Обновлено 25 января 2025, 05:03
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ФСК Мариуполь покинул вингер Антон Байдал, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
Контракт между сторонами был рассчитан до 30 июня 2025 года.
В осенней части Первой лиги Байдал совершил 2 ассиста в 8 матчах Первой лиги, также сыграл 1 поединок Кубка Украины.
Ранее левый полузащитник выступал за клубы Минай, ФК Мариуполь, Виктория Сумы.
Клуб ФСК Мариуполь будет сражаться в нижней группе Первой лиги за выживание.
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