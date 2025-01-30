Переговоры начаты. В борьбу за Зинченко включился еще один клуб

Турецкий «Фенербахче» готов сразиться за украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Sky Deutschland.

Клуб из Стамбула, возглавляемый звездным португальским тренером Жозе Моуриньо, уже обратился к «канониров» по ​​трансферу 28-летнего игрока.

«Арсенал» готов продать украинца, но не дешевле, чем за 20 млн евро. В то же время, лондонский клуб дал понять, что сумма трансфера не подлежит обсуждению.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отличился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан на лето 2026 года.

Ранее стало известно, что топ-клуб планирует сразиться с «Атлетико» и «Боруссией» за Зинченко.