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Англия
30 января 2025, 15:25 | Обновлено 30 января 2025, 15:27
965
2

Переговоры начаты. В борьбу за Зинченко включился еще один клуб

На украинца претендует Фенербахче

30 января 2025, 15:25 | Обновлено 30 января 2025, 15:27
965
2
Переговоры начаты. В борьбу за Зинченко включился еще один клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Турецкий «Фенербахче» готов сразиться за украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Sky Deutschland.

Клуб из Стамбула, возглавляемый звездным португальским тренером Жозе Моуриньо, уже обратился к «канониров» по ​​трансферу 28-летнего игрока.

«Арсенал» готов продать украинца, но не дешевле, чем за 20 млн евро. В то же время, лондонский клуб дал понять, что сумма трансфера не подлежит обсуждению.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отличился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан на лето 2026 года.

Ранее стало известно, что топ-клуб планирует сразиться с «Атлетико» и «Боруссией» за Зинченко.

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Александр Зинченко Фенербахче Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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SHN
Ещё 4 дня сказок про гранды и условный Самсунспор за 10.
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Перець
сага продовжується  кожен день новий клуб 
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