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Англия
03 мая 2024, 09:52 | Обновлено 03 мая 2024, 09:59
616
0

В Манчестер Юнайтед решили судьбу тен Хага

«Красные дьяволы» приняли решение относительно наставника

03 мая 2024, 09:52 | Обновлено 03 мая 2024, 09:59
616
0
В Манчестер Юнайтед решили судьбу тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит свою деятельность во главе манкунианцев.

Сообщается, что в клубе принято решение о том, что «красные дьяволы» начнут новую кампанию с тен Хагом у руля команды. Новые владельцы «Ман Юнайтед» якобы считают, что нидерландцу не были созданы условия, которые способствовали бы успеху. Также взято в расчет то обстоятельство, что увольнение тренера и поиск его преемника потребуют дополнительных вложений.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из амстердамского «Аякса». 53-летний специалист провел с командой во всех турнирах 109 матчей, в которых было одержано 65 побед, 15 игр завершились вничью, а в 29 поединках манкунианцы проиграли.

«Ман Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место, имея 54 очка после 34 матчей. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 13 очков за 4 тура до завершения сезона.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» решил уволить тен Хага.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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