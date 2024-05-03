В Манчестер Юнайтед решили судьбу тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит свою деятельность во главе манкунианцев.

Сообщается, что в клубе принято решение о том, что «красные дьяволы» начнут новую кампанию с тен Хагом у руля команды. Новые владельцы «Ман Юнайтед» якобы считают, что нидерландцу не были созданы условия, которые способствовали бы успеху. Также взято в расчет то обстоятельство, что увольнение тренера и поиск его преемника потребуют дополнительных вложений.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из амстердамского «Аякса». 53-летний специалист провел с командой во всех турнирах 109 матчей, в которых было одержано 65 побед, 15 игр завершились вничью, а в 29 поединках манкунианцы проиграли.

«Ман Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место, имея 54 очка после 34 матчей. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 13 очков за 4 тура до завершения сезона.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» решил уволить тен Хага.