Источник: Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

В руководстве «Манчестер Юнайтед» появились новые люди после того, как Джим Рэтклифф приобрел часть акций клуба, и их работа тен Хага не устраивает. Летом клуб будет искать нового тренера.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Ранее сообщалось о том, что заменить тен Хага может главный тренер «Жироны» Мичел.