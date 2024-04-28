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Англия
28 апреля 2024, 10:33 |
608
1

Источник: Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага

«Красные дьяволы» будут искать нового тренера

28 апреля 2024, 10:33 |
608
1
Источник: Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

В руководстве «Манчестер Юнайтед» появились новые люди после того, как Джим Рэтклифф приобрел часть акций клуба, и их работа тен Хага не устраивает. Летом клуб будет искать нового тренера.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Ранее сообщалось о том, что заменить тен Хага может главный тренер «Жироны» Мичел.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Олег Дидух Источник: Twitter
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Перець
Карма річ не передбачувана ,я ще пів року назад писав лисий пакуй чемодани!
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