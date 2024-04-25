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Англия
25 апреля 2024, 00:46 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:28
611
0

Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить легендарный клуб АПЛ

Мичел может стать преемником Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

25 апреля 2024, 00:46 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:28
611
0
Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить легендарный клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер английского гранда «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может летом покинуть «красных дьяволов».

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, руководство «Манчестер Юнайтед» во главе с новым совладельцем Джимом Рэтклиффом в восторге от наставника «Жироны» Мичела, боссы английского гранда попытаются убедить испанца летом возглавить клуб, если будет принято решение уволить тен Хага.

Кроме Мичела, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за Гаретом Саутгейтом, Грэмом Поттером, Роберто Де Дзерби, Тьяго Моттой, Томасом Тухелем и Рубеном Аморимом.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.

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Дмитро Олійник Источник: The Telegraph
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