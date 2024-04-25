Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить легендарный клуб АПЛ

Главный тренер английского гранда «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может летом покинуть «красных дьяволов».

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, руководство «Манчестер Юнайтед» во главе с новым совладельцем Джимом Рэтклиффом в восторге от наставника «Жироны» Мичела, боссы английского гранда попытаются убедить испанца летом возглавить клуб, если будет принято решение уволить тен Хага.

Кроме Мичела, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за Гаретом Саутгейтом, Грэмом Поттером, Роберто Де Дзерби, Тьяго Моттой, Томасом Тухелем и Рубеном Аморимом.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.