Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что следующим тренером «Барсы» может стать нынешний наставник «Жироны» Мичел. Однако издание ElNacional информирует, что, несмотря на большое уважение к Мичелу, руководство «сине-гранатовых» вряд ли пригласит его в команду, так как считает, что у него недостаточно опыта для клуба с такими масштабами. На это решение повлияло также недавнее разгромное поражение от «Реала» (0:4).

Ранее сообщалось, что Мичел может возглавить клуб с АПЛ.