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  4. Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Испания
12 февраля 2024, 15:39 |
519
0

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»

12 февраля 2024, 15:39 |
519
0
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что следующим тренером «Барсы» может стать нынешний наставник «Жироны» Мичел. Однако издание ElNacional информирует, что, несмотря на большое уважение к Мичелу, руководство «сине-гранатовых» вряд ли пригласит его в команду, так как считает, что у него недостаточно опыта для клуба с такими масштабами. На это решение повлияло также недавнее разгромное поражение от «Реала» (0:4).

Ранее сообщалось, что Мичел может возглавить клуб с АПЛ.

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Барселона Хави Жирона чемпионат Испании по футболу назначение тренера Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник El Nacional
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