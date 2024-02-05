Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Мичел может заменить Почеттино в «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов клуба.
По информации портала Football London, руководство лондонского клуба нацелилось на главного тренера испанской «Жироны» Мичела Санчеса. Испанский наставник попал в список потенциальных замен аргентинского тренера Маурисио Почеттино.
Контракт Мичела с «Жироной» действует до лета 2026 года, но через прорывной сезон в Ла Лиге к тренеру присматриваются много именитых клубов Европы, среди которых чаще всего упоминается каталонская «Барселона», где Мичел мог бы заменить Хави.
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Мичел бы хорошо вписался в Барсу, но не в Челси.
Там сильно гнилая атмосфера сейчас и нужен харизмат, мощный мотиватор.
Мичел это больше тактика и создание проекта, в этом плане он похож на Поттера, который не справился с грандиозным шоппингом Челси, когда пришли эти переоцененные раздутые зведы со своим шлейфом.