Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов клуба.

По информации портала Football London, руководство лондонского клуба нацелилось на главного тренера испанской «Жироны» Мичела Санчеса. Испанский наставник попал в список потенциальных замен аргентинского тренера Маурисио Почеттино.

Контракт Мичела с «Жироной» действует до лета 2026 года, но через прорывной сезон в Ла Лиге к тренеру присматриваются много именитых клубов Европы, среди которых чаще всего упоминается каталонская «Барселона», где Мичел мог бы заменить Хави.