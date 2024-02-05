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  4. Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Англия
05 февраля 2024, 21:33 |
2610
8

Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем

Мичел может заменить Почеттино в «Челси»

05 февраля 2024, 21:33 |
2610
8
Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов клуба.

По информации портала Football London, руководство лондонского клуба нацелилось на главного тренера испанской «Жироны» Мичела Санчеса. Испанский наставник попал в список потенциальных замен аргентинского тренера Маурисио Почеттино.

Контракт Мичела с «Жироной» действует до лета 2026 года, но через прорывной сезон в Ла Лиге к тренеру присматриваются много именитых клубов Европы, среди которых чаще всего упоминается каталонская «Барселона», где Мичел мог бы заменить Хави.

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Маурисио Почеттино Мичел (Мигель Анхель Санчес) назначение тренера Английская Премьер-лига Челси Ла Лига Жирона чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу
Источник Football London
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Комментарии 8
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Pavel_i_CO
Зірковий українець грав в Челсі в 2006-09 роках
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+12
Octopus
Очередная новость, сгенерированная нейросетью
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+8
GloryUkraine
Звізда Альдебаран.
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+7
PUMA
Звездный украинец   .Это вы про Мурзика ???Потому что единственный звездный украинец который играл в Челси закончил карьеру в 2012 году 
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+6
Ruslan5050
Зірковий українець...Я трохи "підзавис"🤔
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+4
Александр
Мудрика скоро виженуть додому в шахтар
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+2
Gargantua
а вот это не хороший вариант.
Мичел бы хорошо вписался в Барсу, но не в Челси.
Там сильно гнилая атмосфера сейчас и нужен харизмат, мощный мотиватор.
Мичел это больше тактика и создание проекта, в этом плане он похож на Поттера, который не справился с грандиозным шоппингом Челси, когда пришли эти переоцененные раздутые зведы со своим шлейфом.
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-2
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