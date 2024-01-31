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  4. Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Испания
31 января 2024, 11:28 |
283
1

Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству

Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить «Барселону»

31 января 2024, 11:28 |
283
1
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации испанского издания El Nacional, наставник «Жироны» Мичел может стать преемником Хави в «Барселоне». Сообщается, что тренер Довбика и Цыганкова уже встречался с руководством «сине-гранатовых» и выставил свои условия по комплектованию состава на случай своего прихода в клуб.

Мичел хочет перетащить в «Барселону» Эрик Гарсию, права на которого как раз принадлежат «блаугране», Савио Морейру и Алейша Гарсию. Также испанский тренер в случае своего перехода в «Барсу» хотел бы избавиться сразу от четырех игроков стартового состава – Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Жоау Феликса и Маркоса Алонсо.

Ранее тренер «Жироны» отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в «Барселоне».

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Барселона Хави Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу назначение тренера Роберт Левандовски
Источник El Nacional
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Андрій Шевченко
Він абсолютно не підходить барсі.
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