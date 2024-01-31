Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации испанского издания El Nacional, наставник «Жироны» Мичел может стать преемником Хави в «Барселоне». Сообщается, что тренер Довбика и Цыганкова уже встречался с руководством «сине-гранатовых» и выставил свои условия по комплектованию состава на случай своего прихода в клуб.

Мичел хочет перетащить в «Барселону» Эрик Гарсию, права на которого как раз принадлежат «блаугране», Савио Морейру и Алейша Гарсию. Также испанский тренер в случае своего перехода в «Барсу» хотел бы избавиться сразу от четырех игроков стартового состава – Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Жоау Феликса и Маркоса Алонсо.

Ранее тренер «Жироны» отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в «Барселоне».