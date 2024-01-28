Тренер Жироны отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в Барселоне

Главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на слухи, что он может возглавить каталонскую «Барселону». Недавно наставник «сине-гранатовых» Хави сообщил, что покинет клуб после завершения текущего сезона.

«Я тренер «Жироны», а Хави – тот, кто лучше знает «Барселону». У меня действующий контракт с клубом до 2026 года. Хави – это и есть Барса», – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что Хави может покинуть «Барселону», если не сможет выиграть следующие четыре матча. Каталонский клуб уже подготовил ему странную замену.