Тренер Жироны отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в Барселоне
Мичел высказался о наставнике «сине-гранатовых»
Главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на слухи, что он может возглавить каталонскую «Барселону». Недавно наставник «сине-гранатовых» Хави сообщил, что покинет клуб после завершения текущего сезона.
«Я тренер «Жироны», а Хави – тот, кто лучше знает «Барселону». У меня действующий контракт с клубом до 2026 года. Хави – это и есть Барса», – сказал Мичел.
Ранее сообщалось, что Хави может покинуть «Барселону», если не сможет выиграть следующие четыре матча. Каталонский клуб уже подготовил ему странную замену.
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