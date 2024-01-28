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  4. Тренер Жироны отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в Барселоне
Испания
28 января 2024, 23:01 |
1347
0

Тренер Жироны отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в Барселоне

Мичел высказался о наставнике «сине-гранатовых»

28 января 2024, 23:01 |
1347
0
Тренер Жироны отреагировал на слухи, что он может заменить Хави в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел и Хави

Главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на слухи, что он может возглавить каталонскую «Барселону». Недавно наставник «сине-гранатовых» Хави сообщил, что покинет клуб после завершения текущего сезона.

«Я тренер «Жироны», а Хави – тот, кто лучше знает «Барселону». У меня действующий контракт с клубом до 2026 года. Хави – это и есть Барса», – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что Хави может покинуть «Барселону», если не сможет выиграть следующие четыре матча. Каталонский клуб уже подготовил ему странную замену.

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Барселона Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Мичел (Мигель Анхель Санчес) Хави
Источник Mundo Deportivo
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