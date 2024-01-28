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Испания
28 января 2024, 08:50 | Обновлено 28 января 2024, 09:09
3054
1

Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне

Каталонский клуб ждет тренерская рокировка

28 января 2024, 08:50 | Обновлено 28 января 2024, 09:09
3054
1
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Барселоны» Хави, как известно, объявил об уходе с занимаемого поста по завершении нынешнего сезона.

Сообщается, что каталонский клуб уже, по сути, определился с тренером, который летом должен заменить испанского специалиста. Единственный и главный кандидат на тренерский пост в «блаугране» – это нынешний наставник «Жироны» Мичел.

Различные СМИ утверждали ранее, что «Барселону» может возглавить главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Также рассматривались кандидатуры Рафаэля Маркеса, который тренирует молодежную команду «Барселоны», и Хулена Лопетеги, последним местом работы которого был «Вулверхэмптон».

Хави, напомним, возглавил «Барселоны» в ноябре 2021 года. Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

Сейчас каталонцы в таблице чемпионата Испании занимают третье место, имея 44 очка.

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Источник Николо Скира
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Lulinnha
Та бля .. давайте тоді краще Анрі ! Хай добиває цей сепарський проект... 
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