Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Каталонский клуб ждет тренерская рокировка
Главный тренер «Барселоны» Хави, как известно, объявил об уходе с занимаемого поста по завершении нынешнего сезона.
Сообщается, что каталонский клуб уже, по сути, определился с тренером, который летом должен заменить испанского специалиста. Единственный и главный кандидат на тренерский пост в «блаугране» – это нынешний наставник «Жироны» Мичел.
Различные СМИ утверждали ранее, что «Барселону» может возглавить главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Также рассматривались кандидатуры Рафаэля Маркеса, который тренирует молодежную команду «Барселоны», и Хулена Лопетеги, последним местом работы которого был «Вулверхэмптон».
Хави, напомним, возглавил «Барселоны» в ноябре 2021 года. Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.
Сейчас каталонцы в таблице чемпионата Испании занимают третье место, имея 44 очка.
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