Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации журналиста Иньяки Де Линоса, руководство каталонского клуба поставило перед Хави задачу – выиграть следующие четыре матча в Ла Лаге против «Осасуны», «Алавеса», «Гранады» и «Сельты». Если испанец не справится, то ему грозит увольнение. Более того, главным кандидатом на его замену называют наставника женской команды Джонатана Хиральдеса, которого очень ценит руководство команды.

После 21-го тура Ла Лиги «Барселона» занимает третье место с 41 очком в активе.