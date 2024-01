После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «желтой субмарины».

После завершения матча главный тренер «сине-гранатовых» Хави заявил, что покинет клуб 30 июня.

«Я принял решение, что после 30 июня не буду продолжать работу в клубе. Думаю, это здравый смысл. Прошло несколько дней с тех пор, как я принял решение. Теперь я свободен. Я не хочу быть обузой для клуба», – сказал Хави.

Как сообщает испанское издание Marca, президент «Барсы» Жоан Лапорта вызвал Хави для разговора после завершения поединка с «Вильярреалом». 44-летнему испанскому специалисту и легенде клуба пришлось задержать пресс-конференцию, на которой вскоре он и объявил об отставке по завершению сезона.

Соглашение Хави с руководством каталонской команды было рассчитано до лета 2025 года и предусматривало опцию продления еще на сезон. Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, на посту главного тренера он сменил нидерландца Роналда Кумана.

🚨 Xavi: “I will leave Barcelona in June”.



“We have reached a point of no return. It's time for change. As a Culé, I think that it's time to leave”.



“I spoke with the board and the club today. I will leave on the 30th of June”. pic.twitter.com/PiT9gZItRQ