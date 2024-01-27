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Испания
27 января 2024, 23:12 | Обновлено 27 января 2024, 23:16
965
1

После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?

Легенда «сине-гранатовых» покинет пост главного тренера команды 30 июня 2024 года

27 января 2024, 23:12 | Обновлено 27 января 2024, 23:16
965
1
После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «желтой субмарины».

После завершения матча главный тренер «сине-гранатовых» Хави заявил, что покинет клуб 30 июня.

«Я принял решение, что после 30 июня не буду продолжать работу в клубе. Думаю, это здравый смысл. Прошло несколько дней с тех пор, как я принял решение. Теперь я свободен. Я не хочу быть обузой для клуба», – сказал Хави.

Как сообщает испанское издание Marca, президент «Барсы» Жоан Лапорта вызвал Хави для разговора после завершения поединка с «Вильярреалом». 44-летнему испанскому специалисту и легенде клуба пришлось задержать пресс-конференцию, на которой вскоре он и объявил об отставке по завершению сезона.

Соглашение Хави с руководством каталонской команды было рассчитано до лета 2025 года и предусматривало опцию продления еще на сезон. Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, на посту главного тренера он сменил нидерландца Роналда Кумана.

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Хави Барселона Барселона - Вильярреал Вильярреал отставка Жоан Лапорта расторжение контракта
Источник Marca
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