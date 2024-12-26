ФОТО. Просмотр «Один дома». Вот как семья Зинченко отмечала Рождество

Александр и Влада Зинченко показали, как они отмечали Рождество в Лондоне.

Футболист «Арсенала» и сборной Украины и его жена – звездная телеведущая – отмечали в семейном кругу, дома, вместе с дочерьми – Евой и Леей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара поделилась очень теплыми семейными кадрами, на которых счастливая семья Зинченко передает всем свои поздравления:

«Merry Christmas🎄😇 С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела💙», – написали Александр и Влада.

Также на одном из фото видно, что семья Зинченко в Рождественскую ночь выбрала к просмотру фильм «Один дома».