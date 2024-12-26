ФОТО. Просмотр «Один дома». Вот как семья Зинченко отмечала Рождество
Алексадр и Влада Зинченко поделились милыми семейными кадрами
Александр и Влада Зинченко показали, как они отмечали Рождество в Лондоне.
Футболист «Арсенала» и сборной Украины и его жена – звездная телеведущая – отмечали в семейном кругу, дома, вместе с дочерьми – Евой и Леей.
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Пара поделилась очень теплыми семейными кадрами, на которых счастливая семья Зинченко передает всем свои поздравления:
«Merry Christmas🎄😇 С Рождеством Христовым! Пусть Господь оберегает вашу семью и благословляет на добрые дела💙», – написали Александр и Влада.
Также на одном из фото видно, что семья Зинченко в Рождественскую ночь выбрала к просмотру фильм «Один дома».
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