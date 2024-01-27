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Чемпионат Испании
Барселона
27.01.2024 19:30 – FT 3 : 5
Вильярреал
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Испания
27 января 2024, 22:50 | Обновлено 27 января 2024, 22:54
1520
2

Барселона – Вильярреал – 3:5. Позор, Федерация! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

27 января 2024, 22:50 | Обновлено 27 января 2024, 22:54
1520
2
Барселона – Вильярреал – 3:5. Позор, Федерация! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «желтой субмарины».

На 90+2-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей после того, как Санти Комесанья сыграл рукой в своей штрафной. Но после просмотра VAR судья отменил решение, посчитав, что локоть игрока был прижатым к туловищу.

После этого момент главный тренер «сине-гранатовых» Хави подошел к камере и сказал: «Позор, Федерация!».

Ла Лига. 22-й тур. 27 января

Барселона – Вильярреал – 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) – Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Морено, 41 мин.

ГОЛ! 0:2 Ахомаш, 54 мин.

ГОЛ! 1:2 Гюндоган, 60 мин.

ГОЛ! 2:2 Педри, 68 мин.

ГОЛ 3:2 Байи, 71 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:3 Гедеш, 84 мин.

ГОЛ 3:4 Серлот, 90+4 мин.

ГОЛ! 3:5 Моралес, 90+12 мин.

События матча

90’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Вильярреал).
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Вильярреал).
71’
ГОЛ ! Автогол забил Эрик Бейи (Вильярреал).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Вильярреал).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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KirTheKing
как месси ушел, игры у барсы не стало. вот значение лидера в команде
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0
Александр
Хави так и не смог сделать команду .влеты от атлетика 2 4 
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0
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