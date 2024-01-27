27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «желтой субмарины».

На 90+2-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей после того, как Санти Комесанья сыграл рукой в своей штрафной. Но после просмотра VAR судья отменил решение, посчитав, что локоть игрока был прижатым к туловищу.

После этого момент главный тренер «сине-гранатовых» Хави подошел к камере и сказал: «Позор, Федерация!».

Ла Лига. 22-й тур. 27 января

Барселона – Вильярреал – 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) – Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Морено, 41 мин.

ГОЛ! 0:2 Ахомаш, 54 мин.

ГОЛ! 1:2 Гюндоган, 60 мин.

ГОЛ! 2:2 Педри, 68 мин.

ГОЛ 3:2 Байи, 71 мин. (автогол)

ГОЛ! 3:3 Гедеш, 84 мин.

ГОЛ 3:4 Серлот, 90+4 мин.

ГОЛ! 3:5 Моралес, 90+12 мин.