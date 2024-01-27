Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

За «сине-гранатовых» отличились Илкай Гюндоган (60) и Педри (68). На 71-й защитник «желтой субмарины» Эрик Байи оформил автогол.

У «Вильярреала» в ворота «Барсы» забили Херард Морено (41), Ильяс Ахомаш (54), Гонсалу Гедеш (84), Александер Серлот (90+9) и Хосе Моралес (90+12).

На 90+2-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей после того, как Санти Комесана сыграл рукой в своей штрафной. Но после просмотра VAR судья отменил решение, посчитав, что локоть игрока был прижатым к туловищу.

Сейчас «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги. У команды 44 очка после 21 сыгранного тура. У лидера чемпионата «Реала» 54 пункта, а у «Жироны», которая располагается на второй позиции, 52 балла.

«Вильярреал» находится на 14-й строчке с 23 очками.

27 января также были сыграны еще 2 матча 22-го тура чемпионата Испании: «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а «Реал» Мадрид в гостях вырвал победу у «Лас-Пальмаса» (2:1).

Ла Лига. 22-й тур. 27 января

Барселона – Вильярреал – 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) – Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12