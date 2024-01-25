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Чемпионат Испании
Барселона
27.01.2024 19:30 - : -
Вильярреал
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Испания
25 января 2024, 18:05 |
84
0

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 19:30 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги

25 января 2024, 18:05 |
84
0
Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Вильярреал

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Игра пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «Барселона» имеет в своем активе 44 очка и идет третьей в таблице, а «Вильярреал», набрав 20 баллов, занимает 14 строчку.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вильярреал Барселона Барселона - Вильярреал смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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