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Чемпионат Испании
Барселона
27.01.2024 19:30 - : -
Вильярреал
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Испания
27 января 2024, 04:56 | Обновлено 27 января 2024, 04:57
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0

Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 января в 19:30 по Киеву

27 января 2024, 04:56 | Обновлено 27 января 2024, 04:57
11
0
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

27 января на «Эстади Олимпико» пройдет матч 22-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Барселона

Команда год назад начала свой долгожданный удачный отрезок с победы над Реалом в Суперкубке. Правда, подъем оказался не длительным. В Примере еще успели взять первое место, причем досрочно, но проигранный сливочным полуфинал Копы дель Рей уже тогда показал, что не стоит переоценивать преображение сине-гранатовых. Сейчас в актив можно записать только выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще увидим, что больше чем клуб уже там покажет. Ведь его форма на внутренней арене пугает. Особняком стоят 1-4 от галактикос в финале нынешнего Суперкубка. Но и то, что кулес пропускает от Унионистас де Саламанка из третьего дивизиона, пусть и выигрывает в итоге 3-1 в Копе, не может не смущать. Тем более что в среду там вылетели, пропустив голы в экстра-тайме в Бильбао и уступили 2-4 Атлетику. В Примере результаты вытягивают на жилах. Так было и с Бетисом, где Ферран Торрес и Иско обеспечили качели: 2-0 / 2-2 / 4-2 на 90-х минутах.

Вильярреал

Клуб не упал в зону вылета только потому, что сейчас в Примере хватает даже более слабых коллективов. Но после первого круга, меняя наставников, желтый субмарин так и не вышел на показатель одного очка в среднем за матч - это у коллектива, что воспринимается как завсегдатай еврокубков. Кстати, и сейчас испанцы как раз в Лиге Европы выглядели уверенно и осенью выиграли свою группу. Уже при нынешнем наставнике, Марселино, что накануне Нового года вернулся в проект после долгой паузы, был позорный вылет в кубке от того же Унионистас (пусть и по пенальти). В январе в Ла Лиге были поражения с Валенсией и Лас-Пальмас, пропуская на выезде по 3 гола. А с Мальоркой дома упустили победу, позволив той сровнять на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Подводники выигрывали в мае 2022-го года. Но все остальные 8 крайних матчей, в том числе и в этом сезоне, выиграли кулес.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в сине-гранатовых. Но они будут после сложейшего, еще и неудачного поединка с Атлетиком в кубке, и в целом часто создают себе проблемы. Ждем победы желтого субмарина при форе +1,5 гола (коэффициент - 2,01).

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Источник Sport.ua
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