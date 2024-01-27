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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
27.01.2024 17:15 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
27 января 2024, 19:25 | Обновлено 27 января 2024, 20:15
2749
3

Лунин вышел в старте. Реал вырвал победу в игре против Лас-Пальмаса

Состоялся матч 22-го тура Ла Лиги

27 января 2024, 19:25 | Обновлено 27 января 2024, 20:15
2749
3
Лунин вышел в старте. Реал вырвал победу в игре против Лас-Пальмаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 27 января, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария».

«Сливочные» одержали волевую победу в матче со счетом 2:1. Забили первыми хозяева, на 53-й минуте открыл счет Муньос. Сравнял счет Винисиус Жуниор, а три очка «сливочным» принес точный удар Орельена Тчуамени на 84-й минуте.

Карло Анчелотти доверил место в старте Андрею Лунину. Украинский вратарь в начале второго тайма совершил мощный сейв, а в моменте с пропущенным голом уже не смог ничего сделать, поскольку его расстреливали с близкого расстояния.

Ла Лига. 22-й тур, 27 января.

Лас-Пальмас – Реал – 1:2

Голы: Муньос, 53 – Винисиус, 65, Тчуамени, 84.

Лас-Пальмас: Вальес, Марвин (Эрцог, 69), Суарес, Мармоль, Кардона, Молейро (Луаодис, 69), Хави Муньос (Каба, 89), Родригес, Перроне, Мунир (Пехиньо, 78), Сандро Рамирес (Кардона, 78).

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Фран Гарсия, Кроос, Себальос (Вальверде, 59), Браим Диас (Хоселу, 59), Камавинга (Тчуамени, 81), Винисиус Жуниор (Менди, 90), Родриго (Гюлер, 81).

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 0:0

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Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Сосьедад Райо Вальекано
Источник Sport.ua
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