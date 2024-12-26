Стало только хуже. Партнер Довбика вернется на поле в 2025 году

Партнер Артема Довбика по римской «Роме» Бриан Кристанте усугубил имеющуюся травму после командной тренировки. В этом году итальянец уже не сыграет.

Бриан пребывал в лазарете клуба, начиная с декабря. Игрок настолько желал вернутся на поле к поединку против «Пармы» в Серии А (5:0), что сделал себе только хуже.

Сообщается, что футболист получил рецидив травмы лодыжки. В ближайшее время игрок пройдет дополнительные обследования для полного анализа ситуации.

В этом сезоне Кристанте отыграл 18 матчей во всех турнирах. Также футболисту удалось оформить по одному голу и ассисту.