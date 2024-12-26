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Италия
26 декабря 2024, 01:45 | Обновлено 26 декабря 2024, 01:47
36
0

Стало только хуже. Партнер Довбика вернется на поле в 2025 году

Бриан Кристанте получил рецидив травмы лодыжки

26 декабря 2024, 01:45 | Обновлено 26 декабря 2024, 01:47
36
0
Стало только хуже. Партнер Довбика вернется на поле в 2025 году
IMAGO. Бриан Кристанте

Партнер Артема Довбика по римской «Роме» Бриан Кристанте усугубил имеющуюся травму после командной тренировки. В этом году итальянец уже не сыграет.

Бриан пребывал в лазарете клуба, начиная с декабря. Игрок настолько желал вернутся на поле к поединку против «Пармы» в Серии А (5:0), что сделал себе только хуже.

Сообщается, что футболист получил рецидив травмы лодыжки. В ближайшее время игрок пройдет дополнительные обследования для полного анализа ситуации.

В этом сезоне Кристанте отыграл 18 матчей во всех турнирах. Также футболисту удалось оформить по одному голу и ассисту.

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Бриан Кристанте Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма Артем Довбик
Андрій Вітренко Источник: RomaPress
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