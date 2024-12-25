Что делать Лунину? В Реале считают Куртуа лучшим голкипером мира

Испанское издание Defensa Central оценило игру бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа и рассказало о ситуации в мадридском клубе:

«Куртуа является лучшим вратарем в мире, он неоднократно доказывал это. Однако бельгиец еще не вышел на уровень, который был у него до травмы. Именно поэтому Тибо решил улучшить свою производительность во второй части сезона – сейчас у него есть полная поддержка от Анчелотти.

В этом сезоне «Реал» пропускает гораздо больше голов, чем хотелось бы. Куртуа не совершал слишком серьезных ошибок, однако он понимает, что ему придется снова превратить ворота в защищенную стену.

Поскольку впереди вторая часть сезона, у бельгийца достаточно времени, чтобы изменить ситуацию и вернуться на свой лучший уровень. Куртуа снова должен стать одной из важнейших составных частей этого клуба. В Мадриде убеждены, что увидят лучшую версию Куртуа после рождественского перерыва», – считают журналисты.

В этом сезоне Куртуа провел за Реал 19 матчей во всех турнирах. В последнем поединке бельгиец пропустил дважды в матче против «Севильи» (4:2).