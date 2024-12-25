Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что делать Лунину? В Реале считают Куртуа лучшим голкипером мира
Испания
25 декабря 2024, 16:57 |
522
1

Что делать Лунину? В Реале считают Куртуа лучшим голкипером мира

Испанские журналисты оценили игру бельгийского вратаря в сезоне 2024/25

25 декабря 2024, 16:57 |
522
1
Что делать Лунину? В Реале считают Куртуа лучшим голкипером мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Испанское издание Defensa Central оценило игру бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа и рассказало о ситуации в мадридском клубе:

«Куртуа является лучшим вратарем в мире, он неоднократно доказывал это. Однако бельгиец еще не вышел на уровень, который был у него до травмы. Именно поэтому Тибо решил улучшить свою производительность во второй части сезона – сейчас у него есть полная поддержка от Анчелотти.

В этом сезоне «Реал» пропускает гораздо больше голов, чем хотелось бы. Куртуа не совершал слишком серьезных ошибок, однако он понимает, что ему придется снова превратить ворота в защищенную стену.

Поскольку впереди вторая часть сезона, у бельгийца достаточно времени, чтобы изменить ситуацию и вернуться на свой лучший уровень. Куртуа снова должен стать одной из важнейших составных частей этого клуба. В Мадриде убеждены, что увидят лучшую версию Куртуа после рождественского перерыва», – считают журналисты.

В этом сезоне Куртуа провел за Реал 19 матчей во всех турнирах. В последнем поединке бельгиец пропустил дважды в матче против «Севильи» (4:2).

По теме:
ВИДЕО. Открытие года. В сети показали гол из юности Ламина Ямала
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
МБАППЕ – президенту Реала: «Никто тут не пожалеет, что подписал меня»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Карло Анчелотти Андрей Лунин
Микола Титюк Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
Бокс | 25 декабря 2024, 00:11 5
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз

Нельсон верит в Баколе

«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 25 декабря 2024, 09:32 1
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 

Бен Дэвисон ждал триумфа Фьюри

БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
Бокс | 25.12.2024, 08:24
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»
Футбол | 25.12.2024, 17:11
Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»
Тренер команды Первой лиги: «Сделаем все для выхода в УПЛ по итогам сезона»
«Общаюсь». Гутцайт отреагировал на бан сборной Украины по хоккею на траве
Другие виды | 25.12.2024, 14:11
«Общаюсь». Гутцайт отреагировал на бан сборной Украины по хоккею на траве
«Общаюсь». Гутцайт отреагировал на бан сборной Украины по хоккею на траве
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Winner21
Що робити Луніну? Названо кращого гравця матчу і це не Лунін! Лунін зустрівся з тенісисткою в Мадриді. Лунін хоче, Лунін планує, Лунін визначився... Я так розумію, що весь sport.ua взятий в заручники і клепає псевдоновини про дирявого луню аби їх всіх також не продирявили?
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
24.12.2024, 08:26 11
Бокс
«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
«Переговоры начаты». Инсайдер рассказал о трансфере Забарного в топ-клуб
24.12.2024, 05:50 4
Футбол
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
24.12.2024, 10:35 12
Футбол
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
25.12.2024, 07:47 1
Бокс
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
23.12.2024, 20:48 1
Бокс
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 35
Футбол
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
24.12.2024, 10:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем