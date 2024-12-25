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Франция
25 декабря 2024, 22:46 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:49
122
0

Хрусталь. Чемпион мира и экс-игрок Барселоны близок к завершению карьеры

Самюэль Умтити близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь

25 декабря 2024, 22:46 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:49
122
0
Хрусталь. Чемпион мира и экс-игрок Барселоны близок к завершению карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Умтити

Экс-защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны», а ныне игрок «Лилля» Самюэль Умтити близок к окончанию карьеры, сообщает SPORT.

По информации источника, 31-летний футболист получил очередную травму левого колена, после чего был прооперирован. Данное повреждение является рецидивом того, которое Самюэль получал ранее. Последний раз Самюэль Умтити появлялся на поле еще в январе 2024 года.

В составе сборной Франции Умтити выиграл чемпионат мира 2018.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приближается к подписанию чемпиона Германии.

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Самюэль Умтити Барселона ЧМ-2018 по футболу Лилль завершение карьеры сборная Франции по футболу
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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