Хрусталь. Чемпион мира и экс-игрок Барселоны близок к завершению карьеры
Самюэль Умтити близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь
Экс-защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны», а ныне игрок «Лилля» Самюэль Умтити близок к окончанию карьеры, сообщает SPORT.
По информации источника, 31-летний футболист получил очередную травму левого колена, после чего был прооперирован. Данное повреждение является рецидивом того, которое Самюэль получал ранее. Последний раз Самюэль Умтити появлялся на поле еще в январе 2024 года.
В составе сборной Франции Умтити выиграл чемпионат мира 2018.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приближается к подписанию чемпиона Германии.
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