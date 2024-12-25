Испания25 декабря 2024, 21:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:00
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Переговоры идут. Барселона приближается к подписанию чемпиона Германии
Джонатан Та может пополнить ряды испанского гранда
25 декабря 2024, 21:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:00
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Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по поводу подписания контракт с немецким защитником леверкузенского «Байера» Джонатаном Та, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры, идущие еще с ноября, продолжаются. При этом, вероятность переезда 28-летнего центрбека на Камп Ноу растет. Трансфер точно не состоится зимой, это будет подписание свободного агента летом 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что скауты английского топ-клуба следили за талантом «Барселоны».
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