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Испания
25 декабря 2024, 21:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:00
679
0

Переговоры идут. Барселона приближается к подписанию чемпиона Германии

Джонатан Та может пополнить ряды испанского гранда

25 декабря 2024, 21:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:00
679
0
Переговоры идут. Барселона приближается к подписанию чемпиона Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по поводу подписания контракт с немецким защитником леверкузенского «Байера» Джонатаном Та, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры, идущие еще с ноября, продолжаются. При этом, вероятность переезда 28-летнего центрбека на Камп Ноу растет. Трансфер точно не состоится зимой, это будет подписание свободного агента летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что скауты английского топ-клуба следили за талантом «Барселоны».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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