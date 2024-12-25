Переговоры идут. Барселона приближается к подписанию чемпиона Германии

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по поводу подписания контракт с немецким защитником леверкузенского «Байера» Джонатаном Та, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры, идущие еще с ноября, продолжаются. При этом, вероятность переезда 28-летнего центрбека на Камп Ноу растет. Трансфер точно не состоится зимой, это будет подписание свободного агента летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что скауты английского топ-клуба следили за талантом «Барселоны».