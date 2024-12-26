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Англия
26 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:01
36
0

Игроки Ман Сити будут ночевать на клубной базе перед матчем АПЛ

26 декабря команда сыграет против Эвертона

26 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:01
36
0
Игроки Ман Сити будут ночевать на клубной базе перед матчем АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки действующего чемпиона Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведут ночь перед матчем национальной лиги на клубной базе.

Такое решение было принято из-за последних результатов команды – горожане уступили в девяти матчах из 12.

«План такой – мы тренируемся, а потом остаемся здесь и играем на Boxing Day.

Сначала они будут с семьями, а позже они будут на базе.

Надеюсь, они хотят быть здесь, потому что это наша работа», – рассказал Гвардиола.

Напомним, что 26 декабря «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Эвертона». Футбольное противостояние начнется в 14.30 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Эвертон Жузеп Гвардиола
Андрій Вітренко Источник: ФК Манчестер Сити
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