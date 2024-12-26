Игроки Ман Сити будут ночевать на клубной базе перед матчем АПЛ
26 декабря команда сыграет против Эвертона
Игроки действующего чемпиона Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведут ночь перед матчем национальной лиги на клубной базе.
Такое решение было принято из-за последних результатов команды – горожане уступили в девяти матчах из 12.
«План такой – мы тренируемся, а потом остаемся здесь и играем на Boxing Day.
Сначала они будут с семьями, а позже они будут на базе.
Надеюсь, они хотят быть здесь, потому что это наша работа», – рассказал Гвардиола.
Напомним, что 26 декабря «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Эвертона». Футбольное противостояние начнется в 14.30 по киевскому времени.
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