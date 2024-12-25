Шахтерский след. Почему Фламенго избавляется от экс-звезды сборной Бразилии

37-летний звездный экс-защитник сборной Бразилии Давид Луис после трех лет, проведенных в составе «Фламенго», покидает клуб.

«Стервятники» решили не предлагать опытному защитнику новый контракт, в связи с чем будущее футболиста пока остается под вопросом.

Решение распрощаться с Давидом Луисом было принято новоиспеченным спортивным директором «Фламенго» Жозе Боту, который официально приступит к исполнению обязанностей лишь с 28 декабря, но уже занимается вопросами формирования состава на следующий сезон. В Украине Боту известен по работе руководителем департамента селекции «Шахтера».

Боту пообщался с главным тренером «Фламенго» Филипе Луисом, и оба приняли решение, что в следующем сезоне «стервятникам» будет лучше обойтись без Давида Луиса.

Среди причин, которые побудили «Фламенго» не продлевать контракт ветерана – это и возраст игрока, и его большая зарплата, и не такие высокие, как прежде, спортивные показатели исполнителя.

Напомним, в Европе Давид Луис играл за «Бенфику», «Челси», ПСЖ и «Арсенал». На счету центрбека 57 матчей и 3 гола в составе сборной Бразилии.