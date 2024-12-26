«Он играет?». Реакция фанов на переход легенды Челси в чемпионат Бразилии

Оскар, бывший игрок лондонского «Челси», продолжит свою карьеру в бразильском «Сан-Паулу». Это стало известно благодаря пресс-службе клуба. Подробности подписанного контракта пока не разглашаются.

Последним клубом Оскара был китайский «Шанхай Порт», с которым у него истекает контракт 31 декабря 2024 года. Оскар, который с 2017 года играл за «Шанхай Порт», забил 77 голов и отдал 141 передачу в 248 матчах. Он трижды становился чемпионом Китая и выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также победил в Лиге чемпионов и АПЛ с «Челси». Теперь он возвращается в Сан-Паулу, где начинал карьеру.

Фанаты с радостью восприняли возвращение Оскара в «Сан-Паулу», учитывая его статус легенды «Челси».

Giantego05: «Лол, все, что делает бразильская лига, это подписывает всех завершивших карьеру игроков. Лига мертвая».

Eddy Twins: «Я и не знал, что он все еще играет в футбол».

Comrade wa Moi: «Я знаю, что это горькая правда, но этот игрок добился большего, чем Рэшфорд в «Манчестер Юнайтед».

2IC: «Умный парень, теперь он отдыхает с большими сумками, полными денег, там, в «Сан-Паулу».

Habibullah: «Какой потрясающий рождественский подарок для фанатов «Сан-Паулу» – Оскар, бывшая звезда «Челси», вернулся туда, где всё начиналось».

John Hart: «Потому что то, что действительно нужно «Сан-Паулу», – это 33-летний Оскар, который пытается вернуть свои славные дни. Я имею в виду, кому нужна молодёжная энергия и скорость, когда можно иметь ветерана с солидным ценником?».

Miguel: Это важный трансфер для «Сан-Паулу», возможно, самое известное имя, когда-либо связанное с их клубом. Здорово видеть, как команда с более скромным статусом проявляет амбиции».