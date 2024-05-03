В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 18:00.

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Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» проводит УПЛ ТВ.