Украина. Премьер лига03 мая 2024, 10:39 | Обновлено 03 мая 2024, 10:44
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Черноморец
Поединок пройдет 5 мая в 18:00 в Киевской области
03 мая 2024, 10:39 | Обновлено 03 мая 2024, 10:44
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В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.
Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» проводит УПЛ ТВ.
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