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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 10:39 | Обновлено 03 мая 2024, 10:44
262
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Черноморец

Поединок пройдет 5 мая в 18:00 в Киевской области

03 мая 2024, 10:39 | Обновлено 03 мая 2024, 10:44
262
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» проводит УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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