Тренер сборной Украины U-17 определил заявку на Евро

Как стало известно Sport.ua, наставник сборной Украины U-17 Юрий Мороз определился с заявкой на юношеский чемпионат Европы. В заявку на турнир вошли 24 игрока, еще 13 футболистов находятся в резервном списке.

Вратари: Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания), Назар Макаренко (Днепр-1, Украина), Александр Петренко (Байер, Германия).

Защитники: Алексей Рыбак, Демян Третяк (оба Динамо Киев, Украина), Дмитрий Варивода (Ваккер, Австрия), Максим Баршак (Рух, Украина), Данковский Егор, Шелекета Никита (оба Шахтер, Украина), Дмитрий Стрельчук (Бавария, Германия), Кирилл Дигтярь (Металлист, Украина).

Полузащитники: Озимай Владимир, Редушко Богдан, Люсин Павел (все Динамо Киев, Украина), Александр Сорока (Гент, Бельгия), Андре Вакулюк (Бенфика, Португалия), Драган Александр (Аталанта, Италия), Оличенко Богдан (Бавария, Германия), Бондарь Назар (Рух, Украина), Гармаш Евгений (Шахтер, Украина).

Форварды: Степанов Артем (Байер, Германия), Богдан Попов (Эмполи, Италия), Денисов Иван (Рух, Украина), Богданов Дмитрий (Динамо Дрезден, Германия).

Резервный список: Цымбалюк Максим (Висла Краков, Польша), Рябоконь Евгений (Словацко, Чехия), Бойко Евгений, Андрейко Иван (оба Динамо Киев, Украина), Кривцов Никита (Виктория Кельн, Германия), Попов Алексей (Локомотива, Хорватия) Зудин Дмитрий (Хайдук, Хорватия), Тютюнов Владислав, Решетников Михаил (оба Шахтер, Украина), Угринчук Артем, Мустафаев Ролан, Харечко Александр (Рух, Украина), Халилов Али (Днепр-1, Украина).

Юношеский чемпионат Европы среди 17-летних будет проходить на Кипре с 20 мая по 4 июня. Среди соперников сборной Украины хозяева соревнований киприоты, юношеские команды Сербии и Чехии. Две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.