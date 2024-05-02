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  4. Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Лига чемпионов
02 мая 2024, 06:35 |
986
0

Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина

1 мая «Боруссия Д» обыграла парижан 1:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

02 мая 2024, 06:35 |
986
0
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе вышел в составе парижан с первых минут и отыграл весь поединок.

Как сообщает Footmercato, после завершения встречи автобус «ПСЖ» покинул «Сигнал Идуна Парк» без Килиана.

Источник утверждает, что Мбаппе пришлось пройти обязательный допинг-тест, из-за чего он не смог уехать на клубном автобусе вместе с командой. Позже он присоединился к партнерам в аэропорту на личном автомобиле.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией Д» состоится 7 мая на арене «Парк-де-Пренс» в столице Франции.

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ – 1:0

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допинг Килиан Мбаппе ПСЖ Боруссия Дортмунд Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Footmercato
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