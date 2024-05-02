Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе вышел в составе парижан с первых минут и отыграл весь поединок.

Как сообщает Footmercato, после завершения встречи автобус «ПСЖ» покинул «Сигнал Идуна Парк» без Килиана.

Источник утверждает, что Мбаппе пришлось пройти обязательный допинг-тест, из-за чего он не смог уехать на клубном автобусе вместе с командой. Позже он присоединился к партнерам в аэропорту на личном автомобиле.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией Д» состоится 7 мая на арене «Парк-де-Пренс» в столице Франции.

Le bus du PSG a quitté le Signal Iduna Park sans Kylian Mbappé. La raison ? Le buteur parisien a dû satisfaire au contrôle antidopage. Il va rejoindre ses partenaires en voiture privée au terminal #BVBPSG pic.twitter.com/QCFdAFr9li — Josué Cassé (@CasseJosue) May 1, 2024

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ – 1:0