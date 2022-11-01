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WTA
01 ноября 2022, 23:33 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:16
350
3

Киченок и Остапенко проиграли стартовый матч Итогового турнира WTA

Людмила и Алена взяли первый сет, но соперницы оказались сильнее

01 ноября 2022, 23:33 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:16
350
3
Киченок и Остапенко проиграли стартовый матч Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок не совсем удачно стартовала на Итоговом турнире WTA.

В первом матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко проиграла тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия).

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 6:3, 1:6, 6-10

Людмила впервые играет на турнире WTA Finals.

Отметим, что в этой группе играют также дуэты Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут две лучшие команды.

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Людмила Киченок Итоговый турнир WTA Вероника Кудерметова смотреть онлайн Элизе Мертенс Алена Остапенко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
Матч не смотрел , но по результату предполагаю, что все тоже самое ,что было с  чешками в Остраве( только даже хуже). Хорошее начало , но потом развалились и не смогли собраться. Жаль, но тогда остальные пары просто надо побеждать. 
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Spectra
То что Люда на итоговом это уже - успех. Если удастся ещё выиграть матч, вообще идеально будет.
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-1
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