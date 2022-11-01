Киченок и Остапенко проиграли стартовый матч Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок не совсем удачно стартовала на Итоговом турнире WTA.

В первом матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко проиграла тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия).

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – 6:3, 1:6, 6-10

Людмила впервые играет на турнире WTA Finals.

Отметим, что в этой группе играют также дуэты Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут две лучшие команды.