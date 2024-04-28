Где смотреть онлайн суперматч Ла Лиги Жирона – Барселона

В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. В случае победы «Жирона» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что буду для клуба впервые в истории.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.