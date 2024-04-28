Испания28 апреля 2024, 14:24 |
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Где смотреть онлайн суперматч Ла Лиги Жирона – Барселона
4 мая состоится центральный матч 34-го тура Ла Лиги
28 апреля 2024, 14:24 |
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В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. В случае победы «Жирона» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что буду для клуба впервые в истории.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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