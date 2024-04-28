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Испания
28 апреля 2024, 14:24 |
640
0

Где смотреть онлайн суперматч Ла Лиги Жирона – Барселона

4 мая состоится центральный матч 34-го тура Ла Лиги

28 апреля 2024, 14:24 |
640
0
Где смотреть онлайн суперматч Ла Лиги Жирона – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне. В случае победы «Жирона» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что буду для клуба впервые в истории.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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