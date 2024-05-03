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  4. Неприкасаемый. Главная звезда Байера останется в команде еще на сезон
Германия
03 мая 2024, 11:11 |
578
0

Неприкасаемый. Главная звезда Байера останется в команде еще на сезон

Вирц точно отыграет в команде еще один год

03 мая 2024, 11:11 |
578
0
Неприкасаемый. Главная звезда Байера останется в команде еще на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Байер» понимает, что может хорошо заработать на продаже атакующего полузащитника Флориана Вирца, однако отпускать игрока летом 2024 года не собирается.

Вирц, как и тренер Хаби Алонсо, останется в команде, и поможет Леверкузену хорошо выступить в новом сезоне Лиги чемпионов. Сообщается, что сейчас у Флориана статус неприкасаемого, его трансфер невозможен.

«Байер» рассматривает продажу футболиста с прицелом на летом 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Вирц забил 18 голов и сделал 19 ассистов.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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