«Возвращение Супермена». В Испании анонсировали выход Куртуа на поле
Мадридская команда сыграет с аутсайдером Ла Лиги
Ресурс Marca в пятницу утром опубликовал материал с заголовком «Возвращение Супермена», анонсировав тот факт, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа сыграет в субботнем матче Ла Лиги против аутсайдера «Кадиса».
Журналисты получили информацию о том, что у бельгийского кипера точно будет игровое время, но еще нет определенности, выйдет ли он в основном составе или на замену.
Наставник Карло Анчелотти хочет проверить кондиции Куртуа, который из-за двух кряду повреждений колена не играл девять месяцев.
По информации испанских журналистов, Андрей Лунин останется основным вратарем в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», но в Ла Лиге шанс получит Куртуа, а также Кепа Аррисабалага, которого хотят поблагодарить за игру перед завершением его аренды из «Челси».
Известно, что летом Куртуа точно не поедет на Евро-2024, чтобы полноценно восстановиться перед новым сезоном.
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