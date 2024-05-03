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Испания
03 мая 2024, 10:28 | Обновлено 03 мая 2024, 11:46
1317
0

«Возвращение Супермена». В Испании анонсировали выход Куртуа на поле

Мадридская команда сыграет с аутсайдером Ла Лиги

03 мая 2024, 10:28 | Обновлено 03 мая 2024, 11:46
1317
0
«Возвращение Супермена». В Испании анонсировали выход Куртуа на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Ресурс Marca в пятницу утром опубликовал материал с заголовком «Возвращение Супермена», анонсировав тот факт, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа сыграет в субботнем матче Ла Лиги против аутсайдера «Кадиса».

Журналисты получили информацию о том, что у бельгийского кипера точно будет игровое время, но еще нет определенности, выйдет ли он в основном составе или на замену.

Наставник Карло Анчелотти хочет проверить кондиции Куртуа, который из-за двух кряду повреждений колена не играл девять месяцев.

По информации испанских журналистов, Андрей Лунин останется основным вратарем в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», но в Ла Лиге шанс получит Куртуа, а также Кепа Аррисабалага, которого хотят поблагодарить за игру перед завершением его аренды из «Челси».

Известно, что летом Куртуа точно не поедет на Евро-2024, чтобы полноценно восстановиться перед новым сезоном.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
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