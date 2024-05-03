Месси зовет в Майами звездного одноклубника Трубина
Ди Мария может оказаться в американском клубе
Клуб МЛС Интер Майами проявляет интерес к вингеру Бенфики Анхелю Ди Марии. Сообщается, что американский клуб делал запрос, чтобы выяснить ситуацию с контрактом игрока.
Ди Мария еще не продлил договор на новый сезон и летом может покинуть Орлов свободным агентом, а Интер хотел бы переманить аргентинца в свой состав.
Ди Мария долгое время был партнером Лионеля Месси по сборной Аргентины, однако недавно объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Игрок пока не определился с тем, стоит ли покидать Европу и уезжать в МЛС.
В нынешнем сезоне Ди Мария забил 16 голов и сделал 15 ассистов.
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