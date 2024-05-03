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Major League Soccer
03 мая 2024, 09:48 |
499
1

Месси зовет в Майами звездного одноклубника Трубина

Ди Мария может оказаться в американском клубе

03 мая 2024, 09:48 |
499
1
Месси зовет в Майами звездного одноклубника Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Клуб МЛС Интер Майами проявляет интерес к вингеру Бенфики Анхелю Ди Марии. Сообщается, что американский клуб делал запрос, чтобы выяснить ситуацию с контрактом игрока.

Ди Мария еще не продлил договор на новый сезон и летом может покинуть Орлов свободным агентом, а Интер хотел бы переманить аргентинца в свой состав.

Ди Мария долгое время был партнером Лионеля Месси по сборной Аргентины, однако недавно объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Игрок пока не определился с тем, стоит ли покидать Европу и уезжать в МЛС.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 16 голов и сделал 15 ассистов.

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Анхель Ди Мария Лионель Месси Интер Майами трансферы
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Дані Рохас
Чел, у вас защита дырка, если хотите выигрывать титулы - лотайте дыры, ни Кривцов не выглядет надёжным заитником ни его американские аналоги + к опорникам куча вопросов
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