Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе
Украинец создал три момента в матче АПЛ
Украинский футболист Михаил Мудрик помог лондонскому «Челси» обыграть «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ.
Вингер вышел в старте и сыграл 74 минуты. За это время он сумел создать три шанса. Это больше, чем любой другой игрок «синих».
Украинец получил неплохую оценку от портала WhoScored. За проведенное время на поле Михаил нанес четыре удара (1 в створ), 5 раз отдал пас в штрафную оппонента, а также совершил 6 подборов. Показатель xG – 0.21.
23-летний Мудрик в этом сезоне отыграл за «Челси» 38 поединков во всех турнирах. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи.
🇺🇦 Mykhailo Mudryk registered more chance creations (3) than any other Chelsea player against Tottenham. #CFC #CHETOT #CHELSEA pic.twitter.com/bebm1O2rfO— Mozo Football (@MozoFootball) May 2, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион
1 мая «Боруссия Д» обыграла парижан 1:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов