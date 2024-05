Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе

Украинский футболист Михаил Мудрик помог лондонскому «Челси» обыграть «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ.

Вингер вышел в старте и сыграл 74 минуты. За это время он сумел создать три шанса. Это больше, чем любой другой игрок «синих».

Украинец получил неплохую оценку от портала WhoScored. За проведенное время на поле Михаил нанес четыре удара (1 в створ), 5 раз отдал пас в штрафную оппонента, а также совершил 6 подборов. Показатель xG – 0.21.

23-летний Мудрик в этом сезоне отыграл за «Челси» 38 поединков во всех турнирах. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи.

🇺🇦 Mykhailo Mudryk registered more chance creations (3) than any other Chelsea player against Tottenham. #CFC #CHETOT #CHELSEA pic.twitter.com/bebm1O2rfO