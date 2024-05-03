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Англия
03 мая 2024, 02:42 | Обновлено 03 мая 2024, 02:46
695
1

Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе

Украинец создал три момента в матче АПЛ

03 мая 2024, 02:42 | Обновлено 03 мая 2024, 02:46
695
1
Мудрик – лучший в составе Челси против Тоттенхэма в важном показателе
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футболист Михаил Мудрик помог лондонскому «Челси» обыграть «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ.

Вингер вышел в старте и сыграл 74 минуты. За это время он сумел создать три шанса. Это больше, чем любой другой игрок «синих».

Украинец получил неплохую оценку от портала WhoScored. За проведенное время на поле Михаил нанес четыре удара (1 в створ), 5 раз отдал пас в штрафную оппонента, а также совершил 6 подборов. Показатель xG – 0.21.

23-летний Мудрик в этом сезоне отыграл за «Челси» 38 поединков во всех турнирах. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи.

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Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм лучший игрок чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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Octopus
Корпускулярно-волновой дуализм Мудрика. 
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