Свитолина рассказала о лучшем моменте в карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о лучших моментах в карьере. Спортсменка выделяет свои успехи на Олимпийских Играх.

«Лучший момент в карьере? Думаю, это победа над Сереной Уильямс на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это было удивительно. Я тогда еще была довольно юной, поэтому эта победа стала таким хорошим шагом в мое будущее. Это было хорошо для моей уверенности в себе, а также для украинцев это было приятное событие».

«Эту победу разделяю с выигрышем бронзы на Олимпиаде в Токио».

«Во-первых, матч за бронзу был очень тяжелым. Я уступала, я проигрывала, но потом смогла вернуться в игру и победить, взять первую медаль в теннисе для Украины. Это был очень особенный момент и для меня тоже», – сказала Свитолина.

Ожидается, что Элина сыграет на Олимпиаде-2024.