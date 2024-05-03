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WTA
03 мая 2024, 10:13 |
549
0

Свитолина рассказала о лучшем моменте в карьере

Элина выделяет выступления на Олимпиадах

03 мая 2024, 10:13 |
549
0
Свитолина рассказала о лучшем моменте в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о лучших моментах в карьере. Спортсменка выделяет свои успехи на Олимпийских Играх.

«Лучший момент в карьере? Думаю, это победа над Сереной Уильямс на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это было удивительно. Я тогда еще была довольно юной, поэтому эта победа стала таким хорошим шагом в мое будущее. Это было хорошо для моей уверенности в себе, а также для украинцев это было приятное событие».

«Эту победу разделяю с выигрышем бронзы на Олимпиаде в Токио».

«Во-первых, матч за бронзу был очень тяжелым. Я уступала, я проигрывала, но потом смогла вернуться в игру и победить, взять первую медаль в теннисе для Украины. Это был очень особенный момент и для меня тоже», – сказала Свитолина.

Ожидается, что Элина сыграет на Олимпиаде-2024.

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Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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