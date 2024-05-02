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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 10:43 | Обновлено 02 мая 2024, 10:47
294
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Колос

Поединок пройдет 5 мая в 15:30 в Киеве

02 мая 2024, 10:43 | Обновлено 02 мая 2024, 10:47
294
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Колос
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и «Колос» из Ковалевки.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 60 очков после 26 игр. У «Колоса» имеется 29 пунктов после 25 встреч и 9-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Верес» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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