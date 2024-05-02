Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Колос
Поединок пройдет 5 мая в 15:30 в Киеве
В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и «Колос» из Ковалевки.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 60 очков после 26 игр. У «Колоса» имеется 29 пунктов после 25 встреч и 9-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Верес» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
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