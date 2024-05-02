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ATP
02 мая 2024, 22:38 |
668
0

Неожиданный состав. Определены участники 1/2 финала на Мастерсе в Мадриде

Турнир продолжает терять лидеров посева

02 мая 2024, 22:38 |
668
0
Неожиданный состав. Определены участники 1/2 финала на Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка

2 мая состоялся один из двух матчей 1/4 финала в верхней части сетки на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

Третий сеяный Даниил Медведев не смог доиграть встречу против чеха Иржи Легечки.

Еще в одном матче должны были сыграть первый номер посева Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим из Канады, но итальянец снялся до поединка.

Ранее выбыл действующий чемпион Карлос Алькарас.

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер [1] – техническая победа
Иржи Легечка [30] – Даниил Медведев [3] – 6:4 (отказ)

Мадрид. Пары 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30]
Тейлор Фритц [12] – Андрей Рублев [7]

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ATP Мадрид Андрей Рублев Тейлор Фритц Даниил Медведев Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Франсиско Черундоло Иржи Легечка
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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