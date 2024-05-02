Неожиданный состав. Определены участники 1/2 финала на Мастерсе в Мадриде
Турнир продолжает терять лидеров посева
2 мая состоялся один из двух матчей 1/4 финала в верхней части сетки на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
Третий сеяный Даниил Медведев не смог доиграть встречу против чеха Иржи Легечки.
Еще в одном матче должны были сыграть первый номер посева Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим из Канады, но итальянец снялся до поединка.
Ранее выбыл действующий чемпион Карлос Алькарас.
Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер [1] – техническая победа
Иржи Легечка [30] – Даниил Медведев [3] – 6:4 (отказ)
Мадрид. Пары 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30]
Тейлор Фритц [12] – Андрей Рублев [7]
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