Неожиданный состав. Определены участники 1/2 финала на Мастерсе в Мадриде

2 мая состоялся один из двух матчей 1/4 финала в верхней части сетки на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

Третий сеяный Даниил Медведев не смог доиграть встречу против чеха Иржи Легечки.

Еще в одном матче должны были сыграть первый номер посева Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим из Канады, но итальянец снялся до поединка.

Ранее выбыл действующий чемпион Карлос Алькарас.

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер [1] – техническая победа

Иржи Легечка [30] – Даниил Медведев [3] – 6:4 (отказ)

Мадрид. Пары 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30]

Тейлор Фритц [12] – Андрей Рублев [7]