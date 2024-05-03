Форвард Вест Хэма предсказал развязку в чемпионской гонке в АПЛ

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио высказался о гонке за титул в Английской Премьер-лиге, сделав ставку на лондонский «Арсенал».

«Если все будет решаться в последнем туре, то, думаю, «Арсенал» выиграет титул.

В последнем матче сезона у нас тоже будет мотивация. Мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Ман Сити», – заявил Антонио.

«Арсенал» в настоящий момент занимает 1-е место в таблице АПЛ. Он опережает «Манчестер Сити» на одно очко, при этом «горожане» провели на одну игру меньше, чем «канониры». «Вест Хэм» занимает 9-ю позицию, имея 49 пунктов после 35 матчей.