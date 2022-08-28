Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Лиге чемпионов Шахтер будет играть на контратаках»

Новоиспеченный футболист «Шахтера» Богдан Михайличенко в интервью Sport.ua высказался об адаптации в донецком клубе, прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, а также поделился планами на будущее.

– Богдан, прошел месяц с момента твоего перехода в «Шахтер». Как оценишь адаптацию в новом клубе?

– В принципе, нормально. Я прошел с командой сборы. Это самое главное! Ознакомился с требованиями тренера, ближе познакомился с футболистами «Шахтера». С адаптацией не было проблем. В команду приходят новые ребята. Нам нужно больше сыграться. И, возможно, поэтому матч первого тура УПЛ с «Металлистом 1925» мы сыграли вничью 0:0.

– Ничьей в стартовом туре остались недовольны?

– Я не думаю, что «Шахтер» будет когда-нибудь доволен ничьей. Мы, конечно, хотели выиграть. И все для этого делали. Но это футбол. Мы понимаем, что против нас будут играть так, что нам тяжело будет вскрывать оборону соперников. Поэтому мы сейчас проводим больше работы над тем, чтобы вскрывать оборону.

–Ты бывший динамовец, воспитанник «Динамо», перешел в «Шахтер». Легко было принять такое решение?

– Я искал варианты продолжения карьеры, потому что я год не играл в «Андерлехте». Я не был основным футболистом бельгийской команды, поэтому искал вариант с арендой в другом клубе. Когда появилось предложение от «Шахтера», я даже не обдумывал этот вариант. Я сразу согласился. Но, конечно, я хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал в «Динамо». Они мне очень много дали. Но так сложилась жизнь. И в переходе в «Шахтер» я ничего плохого не вижу.

– Быстро адаптировался в «Шахтере»? Со многими ребятами был знаком?

– Да, конечно! Мы играли друг против друга. И я их знаю по играм за сборную Украины. Поэтому никаких проблем не было.

– Какой из спаррингов «Шахтера» в межсезонье тебе больше всего понравился?

– Я думаю, самый интересный матч был с «Ромой» (0:5). Интересно было проверить наши кондиции и узнать наш уровень. Это был самый тяжелый и самый интересный поединок.

– Чем интересны тренировки Игора Йовичевича? Есть в них что-то особенное?

– Да, в тренировочном процессе есть место новым упражнениям. Тренировки проходят интенсивно. Много игровых занятий. Больше делается акцент на тактические нюансы. Еще могу сказать, что Йовичевич – большой мотиватор. Очень приятно работать под его руководством.

– Следующий матч «Шахтера» в УПЛ будет с «Кривбассом» Юрия Вернидуба, с которым ты работал в «Заре». Как ты и команда настраиваетесь на этот поединок?

– Да, конечно, мы очень долго знакомы с Юрием Николаевичем. И я знаю, как он настраивает свою команду на матчи. Поэтому будет очень тяжелая игра. Мы усердно готовимся к этому поединку. И, я надеюсь, что «Шахтер» выиграет эту встречу.

– Как тебе жеребьевка Лиги чемпионов? Что думаешь о соперниках «Шахтера», а именно о мадридском «Реале», «Лейпциге» и «Селтике»?

– Я могу сказать только то, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. И, думаю, что будут очень тяжелые матчи. Я считаю, что это мечта каждого футболиста – сыграть в Лиге чемпионов против таких команд, как «Реал» Мадрид, «Лейпциг» и «Селтик». Поэтому будем готовиться к этим встречам и будем играть за всю Украину.

– «Шахтер» – сейчас достаточно молодая команда. Как думаешь, за счет чего постараетесь добиться положительных результатов в этих еврокубковых встречах?

– В первую очередь, в этих поединках все футболисты получат огромный опыт. Многие еще не играли в Лиге чемпионов. Старшие ребята будут подсказывать тем, кто еще не имеет опыта игр в Лиге чемпионов. За счет чего можем добиться положительных результатов? Это уже ближе к играм тренерский штаб расскажет, за счет чего мы будем играть и пытаться добиться положительного результата. Но, я думаю, что это будет контратакующий футбол.

– Думаешь, будете играть на контратаках?

– Думаю, да. Хотя посмотрим. Может, будем играть, как «Барселона» (смеется).

– Домашние матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов будут проходить в Польше, а именно в Варшаве. Ожидаешь, что аншлаг будет на поединках? Учитывая, что в Польше не так часто бывают матчи Лиги чемпионов и то, что украинцев сейчас много в этой стране.

– Хотелось бы, конечно, этого. Когда играешь при заполненном стадионе, это совсем другие эмоции. Безусловно, хочется сыграть матчи Лиги чемпионов на полном стадионе.

– Кстати, пишут, что матч УПЛ «Шахтер» - «Динамо» могут сыграть в Лондоне. Как думаешь, это хорошая идея?

– Я не знаю. Тоже прочитал эту новость. Не знаю, как ее воспринимать. Я считаю, что лучше было бы сыграть в Украине. Но как будет, я не знаю. Я хотел бы сыграть в Украине.

– Как оценишь период работы в «Андерлехте»? В дебютном матче ты забил гол-красавец и всего сыграл за брюссельскую команду 41 встречу. С «Андерлехтом» ты занимал четвертое и третье места в чемпионате Бельгии.

– Первый сезон в «Андерлехте» был для меня хорошим. Я много играл за брюссельскую команду и все складывалось хорошо. Но потом в команду пришел очень хороший испанский футболист Серхио Гомес. У нас была хорошая конкуренция. Я ее проигрывал. Конечно, хотелось большего. Но как получилось, так получилось. Касательно этих двух лет в «Андерлехте», могу только поблагодарить этот бельгийский клуб. Особенно благодарен за то, что мне уделяли очень много внимания индивидуально. Могу сказать, что «Андерлехт» - это очень молодая команда с очень большим потенциалом на будущее.

– По итогам жеребьевки Лиги конференций «Андерлехту» в групповом раунде Лиги конференций предстоит сыграть с «Вест Хэмом», «Силькеборгом» и «Стяуа». Как думаешь, какие у них шансы выйти из группы?

– У «Андерлехта» молодая команда, но уже два года ребята играют вместе. Поэтому всем будет сложно против брюссельцев играть. Я надеюсь, что они выйдут из группы.

– Кстати, как тебе игралось под руководством Венсана Компани, который с нового сезона возглавил команду английского Чемпионшипа «Бернли»?

– Компани – это молодой тренер, который все свое время уделяет футболу. У него есть какие-то новые мысли о футболе. Он очень много сделал для молодых футболистов.

– Думаешь, получится у него позажигать с «Бернли» в Чемпионшипе?

– Я надеюсь на это. Он некоторых ребят из «Андерлехта» забрал с собой в «Бернли». Так что, надеюсь, у них все получится.

– В сентябре уже матчи сборной Украины в Лиге наций. Надеешься, что тебя вызовут в национальную команду?

– Конечно, очень хочется снова сыграть за национальную сборную. Мечта любого футболиста – играть за сборную. Но мое дело – выходить на поле в составе донецкого «Шахтера» и показывать лучшую свою версию. А там как будет, так и будет.