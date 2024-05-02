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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Шахтеру вообще нельзя терять очки»
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 16:54 |
175
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Шахтеру вообще нельзя терять очки»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал победу над «Черноморцем»

02 мая 2024, 16:54 |
175
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Шахтеру вообще нельзя терять очки»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык (слева)

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (4:1) в перенесенном матче 12-го тура УПЛ.

– Дмитрий, несколько недель назад «Шахтер» выиграл у «моряков» в полуфинале кубка Украины с таким же счетом – 4:1. Это показатель разницы в классе?

– Мы выиграли матч уверенно у одесской команды. В воскресенье, в очередной игре чемпионата Украины мы снова сыграем с «Черноморцем». Разберем этот матч, посмотрим на наши ошибки и постараемся еще прибавить.

– А куда еще прибавлять, если вы могли выиграть со счетом 10:1?

– Всегда можно прибавлять и становиться еще лучше, как команда.

– Твой пропущенный гол: там можно было спасти команду?

– Я видел момент удара в исполнении Бадибанги, но уж слишком с близкой дистанции пробивал бельгиец. Игрок соперника пробил мощно и мяч попал мне между ног. Просто не повезло мне в этом моменте.

– Марлон впервые забил за «Шахтер» в УПЛ. Причем бразилец сделал хет-трик за 41 минуту игры.

– Он молодец, очень старался. Наградой ему стали три забитых мяча. Марлон – помог команде, ведь сейчас наступила череда важнейших матчей в сезоне. Все знают, что нашей команде вообще нельзя терять очки.

– Его заменили в середине второго тайма из-за травмы?

– Было какое-то повреждение, но сейчас уже все в порядке.

– В воскресенье на этом же стадионе «Шахтер» и «Черноморец» снова встретятся. Не надоело ли так часто играть с одним и тем же соперником за короткий промежуток времени?

– Все мы понимаем, что так произошло из-за переноса игры первого круга. Конечно, УПЛ, это не АПЛ, где привыкли играть по два матча в неделю. Хотя когда много игр, ты находишься в необходимом тонусе.

– Матч в Киеве проходил в первый майский день, при температуре +27. Жара не мешала вам играть?

– Немного мешала, но мы все находимся в равных условиях.

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Дмитрий Ризнык чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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