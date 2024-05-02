В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 27-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 42 очка. «Заря» занимает 11 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 27 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV