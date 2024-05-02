МИХАЙЛЕНКО: «Мы провели селекционный сбор. Увидели в деле резерв»

Готовясь к финальной части Евро-2024 U-19, юношеская сборная Украины U-19 провела спарринг с «Диназом» (0:0).

После поединка главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко подвел итог этого мини-сбора:

«Прежде всего, это был селекционный сбор, на котором мы хотели увидеть футболистов и 2005, и 2006 годов рождения. Это было полезно не только тренерскому штабу, но и самим игрокам.

Надо было увидеть, сможем ли мы усилить тот состав, который выступал в элит-раунде, поскольку конкуренция никому не помешает. Некоторые из исполнителей уже дебютировали в отечественной Премьер-лиге. Также мы увидели наш резерв, который в скором будущем начнет подготовку к квалификационному раунду Евро-2025 U-19.

Что касается самого матча с «Диназом», то было сложно требовать от футболистов какого-либо взаимопонимания. Прежде мы акцентировали внимание ребят на надежной игре в обороне, также просили их не бояться проявлять инициативу и брать на себя ответственность в атакующих действиях.

В результате наш тренерский штаб остался доволен увиденным на поле. Да, были моменты, на которые в будущем необходимо обратить внимание игроков, но опять же все это было очень полезно в контексте подготовки к финальной части чемпионата Европы».