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02 мая 2024, 22:34 | Обновлено 02 мая 2024, 22:46
327
0

МИХАЙЛЕНКО: «Мы провели селекционный сбор. Увидели в деле резерв»

Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью спарринг с «Диназом»

02 мая 2024, 22:34 | Обновлено 02 мая 2024, 22:46
327
0
МИХАЙЛЕНКО: «Мы провели селекционный сбор. Увидели в деле резерв»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Готовясь к финальной части Евро-2024 U-19, юношеская сборная Украины U-19 провела спарринг с «Диназом» (0:0).

После поединка главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко подвел итог этого мини-сбора:

«Прежде всего, это был селекционный сбор, на котором мы хотели увидеть футболистов и 2005, и 2006 годов рождения. Это было полезно не только тренерскому штабу, но и самим игрокам.

Надо было увидеть, сможем ли мы усилить тот состав, который выступал в элит-раунде, поскольку конкуренция никому не помешает. Некоторые из исполнителей уже дебютировали в отечественной Премьер-лиге. Также мы увидели наш резерв, который в скором будущем начнет подготовку к квалификационному раунду Евро-2025 U-19.

Что касается самого матча с «Диназом», то было сложно требовать от футболистов какого-либо взаимопонимания. Прежде мы акцентировали внимание ребят на надежной игре в обороне, также просили их не бояться проявлять инициативу и брать на себя ответственность в атакующих действиях.

В результате наш тренерский штаб остался доволен увиденным на поле. Да, были моменты, на которые в будущем необходимо обратить внимание игроков, но опять же все это было очень полезно в контексте подготовки к финальной части чемпионата Европы».

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ФОТО. Сборная Украины U-19 провела спарринг с Диназом
Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью с Диназом
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Диназ Вышгород товарищеские матчи
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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