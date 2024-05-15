Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
«Манчестер Юнайтед» хотел подписать украинца
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере вратарей «Реала».
По информации Defensa Central, «красные дьяволы» были готовы приобрести одного из голкиперов «Реала» – Тибо Куртуа или Андрея Лунина. Отмечается, что «Реалу» предлагали 50 миллионов евро за одного из вратарей, однако «королевский клуб» отказался от трансфера.
Приоритет «галактикос» – продление контракта с Андреем. Карло Анчелотти рассчитывает начать новый сезон с Куртуа и Луниным в составе.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».
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