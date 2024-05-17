Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Конечно, я буду болеть за своего – за Усика. Результат боев супертяжей трудно угадать. Любой удар – и ты уже лежишь! Скорее всего, Фьюри будет обниматься, лезть в клинчи, а на это у более легких боксеров, как Усик, уходит много сил.

Усик уступает Фьюри по габаритам, но он быстрее британца. По очкам Усик точно выиграет. Вопрос лишь в том, продержится он 12 раундов, попадет в него Фьюри или нет».

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.