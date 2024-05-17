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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 11:20 |
2254
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»

Бывший нападающий киевского «Динамо» дал прогноз на бой украинца против Тайсона Фьюри

17 мая 2024, 11:20 |
2254
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Конечно, я буду болеть за своего – за Усика. Результат боев супертяжей трудно угадать. Любой удар – и ты уже лежишь! Скорее всего, Фьюри будет обниматься, лезть в клинчи, а на это у более легких боксеров, как Усик, уходит много сил.

Усик уступает Фьюри по габаритам, но он быстрее британца. По очкам Усик точно выиграет. Вопрос лишь в том, продержится он 12 раундов, попадет в него Фьюри или нет».

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Виктор Леоненко
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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О! На sport.ua знов розпочався сезон дуже цінних експертних думок Віктора ЛЕОНЕНКА щодо всього на світі. Новина - жирним! Але недостатньо жирним, на мою думку. Треба виділити всю новину великими червоними літерами і винести в ТОП! Леоненко ж визнаний експерт в боксі. Наступного разу чекаємо дуже важливу думку Леоненка щодо того чи треба було ходити лошаддю Магнесу Ларсену в останній партії. Обов'язково спитайте! 
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