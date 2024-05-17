Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Бывший нападающий киевского «Динамо» дал прогноз на бой украинца против Тайсона Фьюри
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:
«Конечно, я буду болеть за своего – за Усика. Результат боев супертяжей трудно угадать. Любой удар – и ты уже лежишь! Скорее всего, Фьюри будет обниматься, лезть в клинчи, а на это у более легких боксеров, как Усик, уходит много сил.
Усик уступает Фьюри по габаритам, но он быстрее британца. По очкам Усик точно выиграет. Вопрос лишь в том, продержится он 12 раундов, попадет в него Фьюри или нет».
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
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