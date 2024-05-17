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  4. Йожеф САБО: «Я еще в начале сезона сказал, что Шахтер будет чемпионом»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 11:01 |
321
0

Йожеф САБО: «Я еще в начале сезона сказал, что Шахтер будет чемпионом»

Бывший главный тренер сборной Украины поделился впечатлениями от этого сезона УПЛ

17 мая 2024, 11:01 |
321
0
Йожеф САБО: «Я еще в начале сезона сказал, что Шахтер будет чемпионом»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

– Йожеф Йожефович, «Шахтер» стал чемпионом Украины, Динамо второе. Как Вам чемпионат?

– Я еще в начале сезона сказал, что «Шахтер» будет чемпионом. У них состав самый сильный среди всех в Украине. Саша Шовковский молодец, мне понравилось, как он превратил «Динамо» после Луческу, но у него играет преимущественно молодежь. Еще работать и работать. Будем надеяться на следующий год, что «Динамо» навяжет конкуренцию «Шахтеру». Не знаю, закончится война к тому времени или нет. Новости сейчас лучше не читать. Вчера пишут, что русские, сукины дети, захватили Волчанск, сегодня – что наши держат город.

Ранее Йожеф Сабо поделился мыслями относительно войны в Украине.

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Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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