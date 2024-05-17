Йожеф САБО: «Я еще в начале сезона сказал, что Шахтер будет чемпионом»
Бывший главный тренер сборной Украины поделился впечатлениями от этого сезона УПЛ
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.
– Йожеф Йожефович, «Шахтер» стал чемпионом Украины, Динамо второе. Как Вам чемпионат?
– Я еще в начале сезона сказал, что «Шахтер» будет чемпионом. У них состав самый сильный среди всех в Украине. Саша Шовковский молодец, мне понравилось, как он превратил «Динамо» после Луческу, но у него играет преимущественно молодежь. Еще работать и работать. Будем надеяться на следующий год, что «Динамо» навяжет конкуренцию «Шахтеру». Не знаю, закончится война к тому времени или нет. Новости сейчас лучше не читать. Вчера пишут, что русские, сукины дети, захватили Волчанск, сегодня – что наши держат город.
Ранее Йожеф Сабо поделился мыслями относительно войны в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
Вингер «Челси» прокомментировал свое повреждение