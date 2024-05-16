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16 мая 2024, 06:45 | Обновлено 16 мая 2024, 06:55
306
1

Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд делят 2–3 позиции в списке бомбардиров сезона

16 мая 2024, 06:45 | Обновлено 16 мая 2024, 06:55
306
1
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
ФК Бавария. Гарри Кейн

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) с большим отрывом является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 36 голов (72 очка для рейтинга).

Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд делят 2–3 позиции (по 27 мячей, 54 очка),

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» занимает 11–12 места, забив 20 мячей (40 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 16 мая 2024 года

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Штутгарт Жирона Золотая бутса Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Артем Довбик Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Серу Гирасси
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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luceorius
 І це, на жаль, може виявитись єдиним титулом Кейна в сезоні, хоча ще є невеликі надії на ЧЄ та ЗМ. 
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