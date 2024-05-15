Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Чемпионат Испании
Жирона
14.05.2024 23:00 – FT 0 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2024, 02:55 |
272
0

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить

14 мая «красно-белые» уступили «Вильярреалу» со счетом 0:1 в поединке 36-го тура Ла Лиги

15 мая 2024, 02:55 |
272
0
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение своих подопечных:

Поражение: «В футболе нужно забивать голы. В течение года мы забивали много, но сегодня… В первом тайме мы играли плохо по сравнению с тем доминированием, которое у нас было. Во втором у нас не получилось. Я думаю, нам следовало создать больше моментов в первом тайме. Они хорошо защищались, и нам не хватало результативности. Мы уходим с тяжелым поражением. Команда не сдается».

Завершение матча: «Сегодня в первом тайме мы мало смотрели на ворота. Мы много бегали по правому флангу, но нам не хватало агрессивности. Нужно входит в штрафную и быть агрессивным. Я доволен вторым таймом. Мы создавали, мы били, и у нас было больше присутствия в штрафной. Нам нужно было делать то же самое в первом тайме, что и во втором. Мы – команда, которая сегодня забивает больше всего голов. Иногда такие вещи случаются, но мы могли победить».

Второе место: «Очень сложно. Барса, выиграв две игры, уже имеет второе место и может выиграть еще три игры. Это очень сложная ситуация для второй позиции. Я вижу, что все очень заинтересованы. Этим игрокам просто нужно поаплодировать за их игру. Что они делают в этом сезоне. После победы над «Барселоной» у нас было две игры, которые мы могли выиграть, но мы прибавили только одно очко».

Болельщики: «Они показали нам, что они с командой, что они довольны тем, как мы все делаем. Они знают, что вместе мы намного сильнее. Я очень горжусь фанатами».

Оборонительные аспекты: «Во втором тайме мы действовали великолепно, если не считать двух-трех розыгрышей, но в первом тайме у них было 3 или 4 контратаки в первые минуты, что мне совсем не понравилось. А во втором тайме потерянный прессинг. Это было невероятно, как мы рисковали... Это была жестокая работа».

Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (0:1)

События матча

90’ +5
Кико (Вильярреал) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Вильярреал).
По теме:
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
ВИДЕО. Цыганков мог оформить шедевр за Жирону, но мяч попал в перекладину
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный матч Жироны
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона пресс-конференция Вильярреал Жирона - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Даниил Агарков Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство
Футбол | 15 мая 2024, 02:35 1
ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство
ВИДЕО. Гвардиола в шоке! Как Сон похоронил шансы Арсенала на чемпионство

Южнокорейский футболист мог сравнять счет в матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити», но...

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Футбол | 14 мая 2024, 10:01 4
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?

Винисиус Жуниор обошел Джуда Беллингема, Лео сохранил 16-ю позицию

Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 07:37
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 10:12
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Футбол | 15.05.2024, 00:30
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 14
Футбол
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
14.05.2024, 11:23 4
Бокс
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
13.05.2024, 19:55 44
Футбол
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52 1
Бокс
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 24
Футбол
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
13.05.2024, 18:45 3
Бокс
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
13.05.2024, 16:33 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем