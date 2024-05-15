Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Тони Вилью.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение своих подопечных:

Поражение: «В футболе нужно забивать голы. В течение года мы забивали много, но сегодня… В первом тайме мы играли плохо по сравнению с тем доминированием, которое у нас было. Во втором у нас не получилось. Я думаю, нам следовало создать больше моментов в первом тайме. Они хорошо защищались, и нам не хватало результативности. Мы уходим с тяжелым поражением. Команда не сдается».

Завершение матча: «Сегодня в первом тайме мы мало смотрели на ворота. Мы много бегали по правому флангу, но нам не хватало агрессивности. Нужно входит в штрафную и быть агрессивным. Я доволен вторым таймом. Мы создавали, мы били, и у нас было больше присутствия в штрафной. Нам нужно было делать то же самое в первом тайме, что и во втором. Мы – команда, которая сегодня забивает больше всего голов. Иногда такие вещи случаются, но мы могли победить».

Второе место: «Очень сложно. Барса, выиграв две игры, уже имеет второе место и может выиграть еще три игры. Это очень сложная ситуация для второй позиции. Я вижу, что все очень заинтересованы. Этим игрокам просто нужно поаплодировать за их игру. Что они делают в этом сезоне. После победы над «Барселоной» у нас было две игры, которые мы могли выиграть, но мы прибавили только одно очко».

Болельщики: «Они показали нам, что они с командой, что они довольны тем, как мы все делаем. Они знают, что вместе мы намного сильнее. Я очень горжусь фанатами».

Оборонительные аспекты: «Во втором тайме мы действовали великолепно, если не считать двух-трех розыгрышей, но в первом тайме у них было 3 или 4 контратаки в первые минуты, что мне совсем не понравилось. А во втором тайме потерянный прессинг. Это было невероятно, как мы рисковали... Это была жестокая работа».

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Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (0:1)