Жирона – Вильярреал – 0:1. Второе домашнее поражение каталонцев. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги
Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Вильярреал».
Игра прошла в Жироне на стадионе «Монтиливи». Гости неожиданно выиграли 1:0. Единственный гол в матче забил Траоре. «Жирона» потерпела второе домашнее поражение в этом сезоне Ла Лиги, ранее подопечные Мичела проигрывали дома только «Реалу».
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В стартовом составе каталонского клуба сегодня сыграли украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 36-й тур, 14 мая.
Жирона – Вильярреал – 0:1
Гол: Траоре, 59.
Видеообзор матча:
ГОЛ! Траоре, 59 мин, 0:1
События матча
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