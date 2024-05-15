Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Вильярреал».

Игра прошла в Жироне на стадионе «Монтиливи». Гости неожиданно выиграли 1:0. Единственный гол в матче забил Траоре. «Жирона» потерпела второе домашнее поражение в этом сезоне Ла Лиги, ранее подопечные Мичела проигрывали дома только «Реалу».

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В стартовом составе каталонского клуба сегодня сыграли украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая.

Жирона – Вильярреал – 0:1

Гол: Траоре, 59.

Видеообзор матча:

ГОЛ! Траоре, 59 мин, 0:1