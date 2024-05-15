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Чемпионат Испании
Жирона
14.05.2024 23:00 – FT 0 : 1
Вильярреал
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Испания
15 мая 2024, 01:08 | Обновлено 15 мая 2024, 01:44
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Жирона – Вильярреал – 0:1. Второе домашнее поражение каталонцев. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги

15 мая 2024, 01:08 | Обновлено 15 мая 2024, 01:44
1018
0
Жирона – Вильярреал – 0:1. Второе домашнее поражение каталонцев. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Вильярреал».

Игра прошла в Жироне на стадионе «Монтиливи». Гости неожиданно выиграли 1:0. Единственный гол в матче забил Траоре. «Жирона» потерпела второе домашнее поражение в этом сезоне Ла Лиги, ранее подопечные Мичела проигрывали дома только «Реалу».

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В стартовом составе каталонского клуба сегодня сыграли украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая.

Жирона – Вильярреал – 0:1

Гол: Траоре, 59.

Видеообзор матча:

ГОЛ! Траоре, 59 мин, 0:1

События матча

90’ +5
Кико (Вильярреал) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Вильярреал).
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Жирона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Вильярреал видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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