Бомбардиры промолчали. Жирона с Довбыком и Цыганковым проиграла Вильярреалу

Чемпионская гонка в испанской Ла Лиге уже завершена, да и не очень она в последнее время интересовала каталонскую «Жирону», в составе которой выступают украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков. Свою борьбу мадридскому «Реалу» и Андрею Лунину команда Мичела заблаговременно проиграла, однако у нее еще существовала необходимость добывать очки в контексте борьбы за власть в регионе.

Победы в дерби над «Барселоной» (дважды по 4:2) абсолютно ничего не будут значить, если в итоге «красно-белые» не доведут дело до логического завершения в конце кампании и не займут второе место, которое и оставляет за собой сейчас коллектив Хави. Однако в тридцать шестом туре национального первенства «Жирона» должна была сыграть домашний матч против «Вильярреала» – коварного претендента на место в зоне еврокубков, в составе которого в последнее время появился собственный супербомбардир – Александер Серлот.

От дуэли норвежца и нашего Артема Довбика ждали много голов, поэтому и позднее время матчей, даже как для Испании, не должно было отпугнуть футбольную аудиторию. Но чрезвычайно результативной эту игру в итоге точно назвать было нельзя, хотя и поведение команд на поле с первых минут не намекало на это. Атака на атаку с небольшим преимуществом гостей по остроте – не было возможности перевести дыхание между голевыми моментами.

Находилось место и для активности украинцев у чужих ворот, и если Довбика опекали очень плотно, то у Цыганкова посреди первой половины игры был вполне неплохой момент с ударом мимо дальней штанги с правого фланга штрафной. Однако, как и соперники и партнеры до этого из значительно лучших ситуация, Виктор не попал в створ ворот.

А затем и Довбик наконец нашел возможность пробить, но лишь проверил способность Йоргенсена закрыть свои ворота под острым углом. В общем, насыщенная первая половина, но без голевых моментов, что уже заставляло задумываться над тем, что сценарий игры может получиться совсем не таким, как мы себе представляли до стартового свистка.

Темп атак во втором тайме был значительно меньше. Но без голевых моментов дело не обошлось. Правда, уже при первой возможности у ворот Гассаниги «Вильярреал» забил. На 59 минуте Гедеш завязался в борьбе на левом фланге штрафной, после чего мяч отскочил на противоположную сторону поля на Траоре, а тот пробил в левый угол. Интересно, что Бертрана потом назовут лучшим игроком в матче, хотя кроме этой ситуации у него был лишь один более-менее опасный удар в самом начале игры.

А признаю лучшим игроком «желтой субмарины» только потому, что она выстояла на чужом поле. Потому что хотя бы в моменте с дальним ударом Цыганкова через несколько мгновений после гола «Жирона» могла рассчитывать на взятие ворот. Но Виктор попал в перекладину. А вот больше создать команда Мичела так и не смогла. Савио слишком много портил эпизодов своими индивидуальными действиями и каталонцы буксовали. У соперников даже удаление было в конце игры, но это больше вопросов к Фемении, который на ровном месте решил толкнуть Эрика Гарсию. Наверное, чтобы хоть немного взбудоражить матч, который гости пытались засушить.

В следующем туре каталонская «Жирона» сыграет в гостях у «Валенсии», а «Вильярреал» будет принимать мадридский «Реал».

Испанская Примера. 36-й тур.

«Жирона» – «Вильярреал» – 0:1

Голы: Траоре, 59

Предупреждения: Блинд, 36 — Фемения, 41, Баэна, 43, Траоре, 56, Терратс, 90+3

Удаление: Фемения, 90+5 (второе предупреждение)

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес (Валери, 75), Блинд, Д. Лопес, Э. Гарсия – Мартин, Эррера (Порту, 74) – Савио, Алейш Гарсия, Цыганков (Вилья, 83) – Довбик.

«Вильярреал»: Йоргенсен – Куэнка (Терратс, 66), Баи, Москера, Фемениа – Баэна (Тригерос, 90+2), Парехо, Комесанья (Капу, 80), Траоре (Моралес, 80) – Серлот, Гедеш (Ахомаш, 66).

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания).

Удары (в створ): 22 (5) – 11 (3)

Угловые: 5 – 1

Оффсайды: 1 – 0.

ЖИРОНА – ВИЛЬЯРРЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C