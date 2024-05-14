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Чемпионат Испании
Жирона
14.05.2024 23:00 - : -
Вильярреал
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Испания
14 мая 2024, 01:08 | Обновлено 14 мая 2024, 01:09
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0

Жирона – Вильярреал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 36-го тура испанской Примеры

14 мая 2024, 01:08 | Обновлено 14 мая 2024, 01:09
35
0
Жирона – Вильярреал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14-го мая, состоится поединок 36-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Жирона» и «Вильярреал». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», начало в 23:00.

Команда Мичела может сколько угодно обыгрывать «Барселону» в дерби, но если затем она теряет очки в матче против условного «Алавеса» (2:2), то вторую строчку удержать точно не получится. Впрочем, в Испании еще играть и играть до конца сезона, поэтому и коллектив Хави может где-то уступить. Но сейчас «Жироне» будет протистоять соперник, у которого все еще теплится надежда на еврокубки. Но если «Вильярреал» хоть раз оступится, то второго шанса ему уже никто не даст – до «Реала Сосьедад» аж шесть очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Вильярреал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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