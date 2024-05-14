Жирона – Вильярреал. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 36-го тура испанской Примеры
Во вторник, 14-го мая, состоится поединок 36-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Жирона» и «Вильярреал». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», начало в 23:00.
Команда Мичела может сколько угодно обыгрывать «Барселону» в дерби, но если затем она теряет очки в матче против условного «Алавеса» (2:2), то вторую строчку удержать точно не получится. Впрочем, в Испании еще играть и играть до конца сезона, поэтому и коллектив Хави может где-то уступить. Но сейчас «Жироне» будет протистоять соперник, у которого все еще теплится надежда на еврокубки. Но если «Вильярреал» хоть раз оступится, то второго шанса ему уже никто не даст – до «Реала Сосьедад» аж шесть очков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Вильярреал», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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